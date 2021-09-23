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В Татарстане 54 человека заболели коронавирусом

11:52, 23.09.2021
В Татарстане 54 человека заболели коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 26 641 случая, таковы данные федерального оперштаба.

Выздоровели за сутки 39 человек. Всего в Татарстане переболели 23 023 человека.

За сутки зарегистрировано три летальных исхода. Всего в Татарстане умерли 724 человека.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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