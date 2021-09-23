В Татарстане 54 человека заболели коронавирусом
В Татарстане за сутки выявлено 54 случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших достигло 26 641 случая, таковы данные федерального оперштаба.
Выздоровели за сутки 39 человек. Всего в Татарстане переболели 23 023 человека.
За сутки зарегистрировано три летальных исхода. Всего в Татарстане умерли 724 человека.
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