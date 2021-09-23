Власти Татарстана обратятся в кабмин РФ с просьбой расширить возможность использования маткапитала

Госсовет РТ принял обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое касается использования материнского капитала на улучшение жилищных условий по программе социальной ипотеки.

В Татарстане эта программа реализуется через Госжилфонд. Однако из-за нюансов в российском законодательстве многие татарстанские семьи лишились такой возможности. Парламентарии просят правительство РФ исключить из Правил требований о наличии зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов, в договорах с которыми в качестве гаранта выступают специализированные организации вроде ГЖФ.

Зампред госсовета РТ Юрий Камалтынов, ведущий сессию, выразил надежду, что эта важная социальная инициатива будет поддержана.

В 2022 году материнский капитал получат 1,3 миллиона человек. В следующем году размер маткапитала за первого ребенка составит 503 237 рублей.



Элеонора Рылова