Выплаты штрафов от России помогли World Athletics впервые с 2018 года выйти из убытков

Выплаты штрафов за антидопинговые нарушения со стороны России позволили Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) покрыть значительную часть расходов за 2020 год.

Судя по опубликованному отчету за прошлый отчетный год прибыль организации составила 2,1 миллиона долларов. Такой результат был достигнут благодаря сокращению затрат, а также получению кредита в 7,5 млн долларов от Международного олимпийского комитета (МОК).

Кроме этого, избежать убытков помогли выплаты, пришедшие от российской федерации легкой атлетики за штрафы за нарушение антидопинговых правил. World Athletics получили от России 6,8 миллиона долларов, что составляет около 15% годового дохода организации.

«В марте 2020 года ВФЛА признала, что ее высшее руководство нарушило антидопинговые правила — в соучастии и сокрытии информации о местонахождении прыгуна в высоту Данила Лысенко. В результате против ВФЛА был введен пакет санкций, включая штраф в 10 млн долларов, из которых 5 млн должны были быть выплачены к 1 июля 2020 года. Еще 1,31 млн составили издержки», — завили в World Athletics.

Данил Лысенко. Фото: vk.com/rusaf_official

Примечательно, что последние два года организация показывала убытки — 27,6 млн долларов в 2018-м и 17,4 млн в 2019-м. Ее президент Себастьян Коу, комментируя улучшение бюджетного состояния Всемирной легкоатлетической ассоциации, отметил, что компания стала работать «смелее».



При этом выручка World Athletics сократилась на почти 7 млн долларов, снизившись с 51,1 до 44,2 млн долларов за 2020 год.

Напомним, в августе 2020 года стало известно, что Россия в полном объеме выплатила долг перед World Athletics.