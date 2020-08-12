ВФЛА выплатила долг World Athletics в полном объеме
Исполняющий обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко сообщил о закрытии долга организации перед Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) в 6,31 миллиона долларов.
«Мы проплатили средства в полном объеме», — сказал Юрченко по телефону.
Всего долг ВФЛА перед World Athletics составлял 6,31 миллиона долларов. Ранее сообщалось, что минспорта РФ выделило ВФЛА субсидию для закрытия данного долга.Спорт
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