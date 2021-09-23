Комиссия РФС приняла поле «Ак Барс Арены», матч сборной России пройдет в Казани

Поле «Ак Барс Арены» успешно прошло проверку комиссии Российского футбольного союза (РФС), сообщается на сайте Министерства спорта Татарстана.

Эксперты проверили нынешнее состояние газона, а также ознакомились с составом и интенсивностью проводимых мероприятий. Комиссия осталась довольна динамикой процесса подготовки поля.

Фото: minsport.tatarstan.ru

По словам министра спорта РТ Владимира Леонова, теперь Казань точно сможет принять матч сборной России против Словакии в рамках отбора к чемпионату мира — 2022.

«Комиссия РФС приняла поле стадиона «Ак Барс Арена» и положительно отозвалась о проделанной работе. Можем с уверенностью сказать, что проведению матча между сборными России и Словакии ничего не угрожает. С нетерпением ждем в гости российскую сборную во главе с новым тренером, а также любителей футбола и болельщиков 8 октября», — сказал Леонов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Также эксперты дали советы эксплуатирующей организации относительно факторов, которые требуют повышенного внимания. В частности, работы будут направлены на достижение наилучших игровых и функциональных характеристик поля.



Встреча между Россией и Словакией состоится в Казани 8 октября.

Напомним, ранее из-за состояния поля на стадионе «Ак Барс Арена» в РФС задумывались о переносе игры сборной в другой город. Однако властям Татарстана удалось убедить федерацию футбола не лишать Казань права проведения матча.