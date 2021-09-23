В Казани провели исследования для обоснования статуса особо охраняемой природной территории рощи на Гаврилова

Фото: Максим Платонов

В Казани провели зоологические, ботанические и энтомологические исследования для обоснования статуса особо охраняемой природной территории рощи на ул. Гаврилова. Работами занимались экологи КФУ.

Исследования стартовали весной. «Нашей задачей было изучение и обоснование ценности рощи на предмет соответствия особо охраняемой природной территории», — рассказала заведующая кафедрой природообустройства и водопользования института управления, экономики и финансов КФУ Нафиса Мингазова.

Отчет по результатам исследования уже готов, эксперты передали его в соответствующие ведомства. На территории рощи они нашли редкие виды растений, например, ужовник обыкновенный — древний реликтовый папоротник, сообщается на медиапортале КФУ.

Помимо исследований флоры и фауны, специалисты осмотрели места возможных маршрутов для экологического туризма на территории рощи. «Очень важно, чтобы эта территория была непрерывно озелененной. Это нужно и для миграции животных, и для выполнения задачи экологического каркаса. Решение принять статус особо охраняемой природной территории наиболее правильное», — считает Мингазова.

Фото: Максим Платонов

Напомним, на правом берегу Казанки, включая рощу по ул. Гаврилова, появится особо охраняемая территория в 74 гектара, выходящая к трассе М7. Городские власти заявили о планах включить часть земель так называемой «рощи на Гаврилова» в границы создаваемого природного парка, а на оставшихся 6 га — построить детскую многофункциональную клинику за счет федералов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина