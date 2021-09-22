В Ставропольском крае в ДТП с участием маршрутки пострадали 16 человек

В Ставропольском крае произошло ДТП, в котором пострадали 16 человек. Столкновение легкового автомобиля и маршрутной «Газели» случилось в Железноводске.

По предварительным данным, жертвами аварии стали два человека. Среди пострадавших в ДТП есть подросток — девушка в возрасте 16 лет, сообщил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

«Все пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь», — написал он на своей странице в Instagram.

Весной этого года в Ставропольском крае произошла авария с участием автобуса, легковой машины и грузовика. В микроавтобусе находились 18 пассажиров, из них 14 — несовершеннолетние. В результате ДТП погибли пять воспитанниц детской школы олимпийского резерва.



Татьяна Демина