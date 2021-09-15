Владелица обанкроченного завода упаковки требует с собственного предприятия более 417 миллионов

Фото: Максим Платонов

Займы на 417 миллионов

С ООО «Казанский завод современной упаковки» (КЗСУ), которое недавно признали банкротом, потребовали 417,8 миллиона рублей. Такие требования к предприятию, чье производство в технополисе «Химград» в 2016 году открывал президент Татарстана Рустам Минниханов, предъявила сама бенефициар Алевтина Валитова, выяснило «Реальное время».

Заявление о включении этой суммы в третью очередь реестра требований кредиторов Валитова подала в Арбитражный суд Татарстана в начале сентября. Там указано, что она выдавала КЗСУ целевые и беспроцентные займы с марта 2017 по март 2020 года.

Пока что это самые большие требования, которые предъявили к заводу. Сумму в 10 раз меньше, а именно 41 миллион рублей, в реестр требует включить Федеральная налоговая служба. Оба заявления суд рассмотрит ближе к концу октября.



Требования к предприятию, чье производство в технополисе «Химград» в 2016 году открывал президент РТ Рустам Минниханов, предъявила сама бенефициар Алевтина Валитова. Фото: Максим Платонов

Конкурсный управляющий КЗСУ Ильдар Сырлыбаев в разговоре с «Реальным временем» не стал раскрывать подробности дела. Единственное, что он заявил, — против требования он будет возражать.

Дозвониться до Валитовой изданию не удалось.

КЗСУ связан с бывшим топ-менеджером «Внешэкономбанка»

КЗСУ зарегистрирован в январе 2011 года. Один из бывших владельцев — Ильгиз Валитов, бывший топ-менеджер ВТБ и директор департамента развития регионов «Внешэкономбанка». В октябре 2016 года Шахтинский городской суд Ростовской области приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. рублей за мошенничество в особо крупном размере. Суть дела в том, что в 2007 году «Внешэкономбанк» открыл кредитную линию крупнейшему российскому производителю индейки ООО «Евродон» — этот проект курировал Ильгиз Валитов. Он, по версии следствия, продал за $100 тыс. доли в ООО «Металл-Дон» и ООО «Ирдон», которые фигурировали в данной сделке в качестве обеспечения кредитной линии.

В 2018 году Валитову предъявили новое обвинение — по версии Следственного комитета, он вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданный кредит на $117 миллионов.

100%-ный пакет акций Алевтина Валитова получила в июне 2014 года. При этом весь ее пакет находится в залоге у «Промсвязьбанка» — именно он дал деньги на строительство завода.

О том, кем она приходится Ильгизу Валитову, официальной информации нет. По данным СМИ, Алевтина и Ильгиз Валитовы женаты.

Предприятие было способно производить 44 млн мешков коробчатого типа в год. Фото: Максим Платонов

Как Минниханов открывал КЗСУ на территории технополиса «Химград»

В мае 2016 года, до приговора Валитову, президент Татарстана Рустам Минниханов открыл на тот момент первый в России завод современной упаковки на территории технополиса «Химград».

— Я посмотрел площадку, посмотрел технологию. Самое главное — это импортозамещение. Наше сырье! Поздравляю с этим замечательным событием, — заявил глава Татарстана на открытии.

Предприятие было способно производить 44 млн мешков коробчатого типа в год. КЗСУ подписал договоры на поставку упаковки для АО «Химзавод им. Л.Я. Карпова», ООО «АСТ-ТЕКС» и ООО «Цементный завод им. Б. Самадова» (Таджикистан).

Еще раньше завод получил господдержку от Минпромторга, в 2015 году ему выделили 39,9 миллиона в качестве субсидии в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 2014—2019 годах в банках. Сейчас эту сумму, которая, по всей видимости, не пошла по назначению, министерство пытается вернуть через суд.

Прибыль была зарегистрирована только в 2016 году — и всего 362 тысячи рублей при выручке в 319,6 миллиона. Фото: Максим Платонов

Прибыль у завода была всего один раз

В финансовом плане дела у завода шли не очень: в 2016 году убыток составил 2,6 миллиона рублей при выручке в 171,3 миллиона, в 2017 году он составил 195 миллионов при выручке в 103 миллиона. Прибыль была зарегистрирована только в 2016 году — и всего 362 тысячи рублей при выручке в 319,6 миллиона. За 2020 год завод современной упаковки ушел в минус на 193,6 миллиона.



В итоге в декабре 2020 года КЗСУ получил банкротный иск от ПАО «Национальный Банк «Траст» на 300 с лишним миллионов рублей. Урегулировать ситуацию не получилось, и в апреле 2021 года в отношении завода ввели процедуру наблюдения, а в августе — банкротства.

Недавно завод общей площадью почти 9 тыс. кв. м выставили на продажу за 346,3 миллиона рублей. Он состоит из одноэтажного здания производственно-складского назначения, со встроенными двухэтажными офисными помещениями. Завод оснащен оборудованием от австрийского производителя Starlinger — это две производственные линии для выпуска тканого полипропиленового рукава шириной от 300 до 850 мм, а также производство тканых полипропиленовых мешков.

Дарья Пинегина