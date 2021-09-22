«От следствия скрываться не собираюсь»: казанский суд отправил в СИЗО главу отделения ФСС по Татарстану

Фото: «Реальное время»

До 21 ноября под стражу заключен обвиняемый в получении взятки в 2,4 млн рублей Павел Лоханов. Такое решение только что вынес Приволжский райсуд Казани по делу задержанного накануне управляющего региональным отделением Фонда соцстраха, сообщает с места журналист «Реального времени».



В суде выяснилось, что, по версии следствия, местом передачи взятки стал автомобиль «Инфинити» самого Лоханова, причем перед передачей денег он некоторое время возил взяткодателя — учредителя фирмы «РСС-Мед» Максима Ледянкина, а потом, согласно показаниям последнего, попросил его бросить пакет с деньгами на заднее сиденье.

На суде следователь 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ Ильсур Сабирзянов сказал: «Принимаются меры, направленные на установление причастности Лоханова к совершению аналогичных преступлений». Он просил отправить обвиняемого в СИЗО на два месяца. Представитель прокуратуры Ильнур Давлиев был солидарен с ходатайством.

Сам Лоханов категорически открестился от найденного за пределами машины пакета с деньгами — по данным оперативников, он успел выбросить компромат непосредственно перед задержанием.

«От следствия скрываться не собираюсь», — заявил обвиняемый.

Общаться с журналистами ВИП-чиновник наотрез отказался. Перед началом процесса его адвокат Вадим Максимов просил об удалении журналистов из зала, ссылаясь на необходимость оглашения медицинских документов.

Судья Халиса Ахмадеева закрыла процесс лишь на несколько минут, необходимых для оглашения серьезных диагнозов одного из членов семьи обвиняемого.