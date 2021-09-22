«Уфа» обыграла махачкалинский «Легион» в Кубке России. Вратарь уфимцев отбил 4 пенальти

«Уфа» по пенальти обыграла в гостях махачкалинский «Легион» (2:1 пен) в матче Элитного раунда Кубка России по футболу.

Счет был открыт на 59-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой Алексея Никитина в штрафной. Автором гола стал Шамиль Саадуев, мощным ударом отправивший снаряд прямо по центру ворот.

В самом конце встречи Руслан Фищенко имел возможность сравнять счет, но с метра попал в перекладину. «Уфа» смогла отыграться лишь на 4-й добавленной к матчу минуте. После передачи Вячеслава Кротова мяч в ворота отправил Никитин.

Победитель был определен в серии пенальти, где точнее оказались гости. Героем серии стал вратарь уфимцев Алексей Кузнецов, отразивший все четыре удара по своим воротам.

Кроме «Уфы» и «Легиона», в этой группе также выступает владикавказская «Алания», которая выиграла в первом туре у махачкалинской команды со счетом 3:2. В заключительном матче уфимцам предстоит съездить на выезд во Владикавказ. Из группы в следующий раунд турнира выходит лишь одна команда.

Напомним, ранее форвард «Уфы» Гамид Агаларов возглавил гонку бомбардиров РПЛ и вошел в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи.