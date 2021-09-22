Сухой обслужит «Динамо» — «Рубин», Иванов назначен на ВАР на матч «Спартака» и «Уфы»

На сайте Российского футбольного союза (РФС) опубликован список судейских назначений на матчи 9-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игру казанского «Рубина» против «Динамо» в Москве рассудит Алексей Сухой. Ему будут помогать Алексей Стипиди и Максим Ковалев, за видеоповторы ВАР ответственным назначен Артем Любимов.

Последний также получил назначение на матч между «Спартаком» и «Уфой». Он обслужит встречу команд в статусе главного арбитра. На ВАР будет работать Сергей Иванов, которого в прошлом туре раскритиковал рулевой «Рубина» Леонид Слуцкий.

Слуцкий о судействе: «За 15 лет у меня три красных карточки, две из них — от Иванова. Он профнепригоден»