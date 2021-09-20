Слуцкий о судействе: «За 15 лет у меня три красных карточки, две из них — от Иванова. Он профнепригоден»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий выступил с резкой критикой судейства в матче своей команды с петербургским «Зенитом». Он заявил, что рефери матча Сергей Иванов — самый непрофессиональный во всей Российской премьер-лиге.

— Если перечислять количество фолов, на которые он [судья Иванов] не свистнул, то у меня не хватит пальцев на руках и ногах. Во всем мире защищают игроков атакующего плана и правильно делают, а у нас Кварацхелия сидит весь во льду, у него куча ушибов и гематом — он наверное сам себе все это поставил. Я считаю, что судья Иванов профнепригоден.

С 2006 года у меня было одно удаление, когда я работал еще в ФК «Москва». После этого почти 600 матчей у меня было на высшем уровне, и никто меня не удалял. И два удаления из трех у меня за последние 15 лет — это Иванов. Я не считаю это совпадением.

Он или преднамеренно так безобразно, что ужас и надо человека убирать, раз он свое личное отношение переносит на профессиональную плоскость. Или он профнепригоден. Тоже надо убирать.

Слуцкий рассказал журналистам, что он сказал Иванову после своего удаления. По его словам, никаких оскорбительных замечаний он не произносил, а указал на неверное толкование моментов и приоритетов во время матчей.

— Я ему сказал, что креативных игроков надо оберегать. Что зрители приходят смотреть на игру Кварацхелии, Малкома или Дзюбы, но не на судейство господина Иванова.

Я не говорю, что мы незаслуженно пропустили свои голы, кроме третьего гола — там есть вопросы. Но просто судейство… Сколько фолов пропущенных, сколько сорванных атак и только одна желтая карточка Ракицкому… По мне — это катастрофический уровень судейства.

Я призываю судейский комитет обратить на это внимание, а также на мою личную статистику, когда на матче работает Иванов, — передает корреспондент «Реального времени».