Экс-генменеджер «Ак Барса» Рафик Якубов назначен спортивным директором СКА

Новым спортивным директором хоккейного СКА назначен Рафик Якубов. Об этом сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

На своем посту экс-функционер «Ак Барса» будет отвечать за развитие всей вертикали клуба, начиная от подготовки молодых хоккеистов и до достижения спортивных результатов главной команды.

«Совместными усилиями мы должны сделать так, чтобы хоккеисты системы планомерно развивались и росли. Будем продолжать сохранять баланс между высокими спортивными результатами и подготовкой игроков, в том числе и для национальной сборной», — прокомментировал свои задачи Якубов.

Фото: ska.ru

Рафик Якубов работал в должности генменеджера «Ак Барса» с 2017 года. За это время казанцы один раз выиграли Кубок Гагарина и однажды вышли в финал Восточной конференции.



Специалист был уволен со своего поста в конце мая нынешнего года из-за неудовлетворительной работы клуба в трансферный период.