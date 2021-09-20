Пермский полицейский рассказал, как обезвредил напавшего на университет стрелка

Сотрудник ДПС Константин Калинин рассказал, как обезвредил стрелявшего в Пермском университете. Он начал стрелять в правоохранителя из ружья, страж порядка применил оружие на поражение.

Сегодня утром он с напарником оформлял ДТП, когда в кабинет забежал очевидец и сообщил, что рядом с университетом «произошла стрельба». Полицейские выехали на место и увидели убегавших от здания вуза людей.

Пока напарник начал организовывать эвакуацию, Калинин побежал к главному входу. Он спросил у очевидцев, где слышна стрельба, они сообщили ему, что стрелок на втором этаже. Полицейский забежал в здание и увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестнице.

«Окрикнул его: «Бросай!», — после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал. Подбежав к нему, я зафиксировал его движения, убрав ружье и патроны и нож в сторону, после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь», — рассказал полицейский на видео, опубликованном на сайте «МВД Медиа».

В результате стрельбы, которую устроил студент в Пермском университете, погибли 6 человек, пострадали еще 24. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

СМИ опубликовали кадры нападения на вуз и видео с места трагедии.

Татьяна Леухина