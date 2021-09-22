Казанским автобусам поставят дизтопливо на 336,9 млн рублей

В Казань поставят более 5 тыс. тонн дизельного топлива на 336,9 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

В документах сказано, что закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

Заказчик — МУП ПАТП №2, закупка осуществляется исключительно на собственные средства ПАТП. Подрядчик должен поставить 4 тыс. тонн межсезонного дизтоплива и 1,8 тыс. тонн зимнего дизтоплива. Сделать это нужно включительно до 31 мая следующего года. Поставка осуществляется по частям отдельными партиями в течение одного дня с заключения договора.



Фото: Максим Платонов

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Маргарита Головатенко