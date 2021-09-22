На мероприятия по транспортной безопасности в Татарстане потратят 13,5 млн рублей
В Татарстане на обеспечения мероприятий по транспортной безопасности на дорогах общего пользования потратят 13,5 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Подрядчику нужно обеспечить инженерно-техническое проектирование туннелей, автомагистралей, улиц, транспортных развязок и других подобных объектов. Исключение — объекты культурного наследия.
Результаты проведения мероприятий по транспортной безопасности на дорогах Татарстана будет нужно утвердить в Федеральном дорожном агентстве («Росавтодор»). Подать заявку можно до 10 октября. Срок окончания оказания услуг — не более 45 календарных дней с заключения контракта.
Мероприятия проводятся в рамках нацинонального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и финансируются за счет бюджетов РФ и Татарстана.
В начале сентября стало известно, что ремонт моста через Каму в Татарстане обойдется в 450 миллионов рублей.
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