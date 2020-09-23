Путин: материнский капитал будет ежегодно индексироваться

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Президент России Владимир Путин заверил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. Об этом он заявил на встрече с представителями Совета Федерации.

С 1 января 2021 года маткапитал увеличится почти на 23 тыс. рублей, до 639 тыс., за рождение первого ребенка будут выдавать по 484 тыс. рублей.

Также он поручил предусмотреть возможность увеличения размера выплат семьям с детьми. По его словам, необходимо и наверстать отставание в создании новых мест в детсадах, «хотя оно и произошло по объективным причинам».

Напомним, в ближайшее время ОНФ обратится в правительство с инициативой о том, чтобы расширить список целей, на которые можно направить материнский капитал: семьи смогут тратить выделенные средства на ремонт жилья.