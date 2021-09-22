Власти Татарстана возобновят финансирование продвижения тенниса

Власти Татарстана возобновят финансирование продвижения тенниса. Соответствующий документ пописал премьер-министр Алексей Песошин.

В соответствии с постановлением из бюджета Татарстана будут предоставляться субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением спортивных мероприятий, мероприятий по пропаганде, популяризации и дальнейшему развитию тенниса. Контролировать исполнение документа поручено Минспорту РТ.

Ранее власти Татарстана отменили действие постановления №547 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета на затраты, связанные с проведением спортивных мероприятий, мероприятий по пропаганде, популяризации и дальнейшему развитию тенниса».



Ольга Шагиева