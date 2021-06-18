Власти Татарстана перестали финансировать продвижение тенниса

Власти Татарстана больше не будут субсидировать затраты, связанные с проведением спортивных мероприятий, мероприятий по пропаганде, популяризации и дальнейшему развитию тенниса. Постановление №547 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из бюджета Республики Татарстан некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением спортивных мероприятий, мероприятий по пропаганде, популяризации и дальнейшему развитию тенниса» признано утратившим силу.

Постановление о теннисе предполагало возмещение затрат на оплату труда сотрудникам и привлеченным специалистам, оплату расходов на командировки, на налоги, участие в спортивных соревнованиях, содержание и аренду зданий, закупку и распространение атрибутики для болельщиков, отплату тренировок и турниров.

В апреле в Казанской академии тенниса завершился XI Кубок Ельцина по теннису.

Ольга Плешкова