В горбольнице в Уфе загорелся кабинет компьютерной томографии

В Уфе ночью загорелся кабинет компьютерной томографии в городской клинической больнице №3. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

«Ночью в 01.05 поступило сообщение о том, что в Уфе в городской клинической больнице №3 произошло возгорание в кабинете компьютерной томографии в отдельно стоящем здании», — передает сообщение ведомства «Интерфакс».

В здании никого не было, никто не пострадал.

Площадь пожара составила 18 кв. м. Огонь быстро заметили и ликвидировали. Выясняется причина возгорания.

Ранее в Альметьевске три женщины пострадали после взрыва газового баллона в гараже.

Ольга Шагиева