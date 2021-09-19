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В Альметьевске три женщины пострадали после взрыва газового баллона в гараже

23:57, 19.09.2021
В Альметьевске три женщины пострадали после взрыва газового баллона в гараже
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Альметьевске при разгерметизации газового баллона обрушилась часть стены гаража. Пострадали три женщины, их госпитализировали в ЦРБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Сообщение о происшествии в гараже поступило в 22:29. Прибывшей на место пожарно-спасательной группой было установлено, что в одноэтажном кирпичном гараже размерами 4 × 4 метра произошла разгерметизация газового баллона, в результате чего частично обрушена часть стены.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Там находились пять человек — двое мужчин и три женщины. Последних госпитализировали.
Открытого горения нет. Причина происшествия устанавливается. К ликвидации последствий происшествия привлекли 23 человека и 10 единиц техники.

На прошлой неделе Следственное управление СКР по Липецкой области возбудило уголовное дело по факту гибели людей при взрыве в многоквартирном двухэтажном доме под Ельцом.

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