Правительство России может поощрить раздельный сбор мусора отменой налога

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поддержала проект Минприроды, отменяющий НДС для тех, кто занимается раздельным сбором мусора. Как пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера, Минфин, Минпромторг и Минприроды России должны представить поправки в законодательство до 28 сентября.

Сейчас в России утилизируется только 7% отходов. Чтобы поощрить раздельный сбор, правительство готово отменить налог для заготовителей и снизить — для переработчиков. Российский экологический оператор считает, что это даст серьезный толчок для использования вторсырья: извлекать ресурсы из отходов станет на 20% выгоднее.

Инициативу также поддержал Союз переработчиков пластмасс. Там также отметили важность популяризации раздельного сбора отходов среди населения.

Казань вслед за Нижним Новгородом может ввести тариф на раздельный сбор мусора, который станет альтернативой нормативному начислению платежей за ТКО. К таким переменам в тарифном меню подталкивает недавнее решение правительства Татарстана о строительстве мусоросортировочного комплекса в партнерстве с «РТ-Инвест» вблизи МСЗ.



Ольга Плешкова