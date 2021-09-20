Генсек ООН заявил, что «мир движется к катастрофе» из-за потепления на Земле

Фото: Максим Платонов (архив)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что «мир движется к катастрофе», а именно к потеплению на 2,7 градуса вместо 1,5 градуса, «как все ранее договорились ограничить». Страны увеличивают выбросы парниковых газов, заявил он.

«Для того, чтобы ограничить повышение температуры на 1,5 градуса, нам необходимо на 45% сократить выбросы к 2030 году, тогда получится достичь углеродной нейтральности к середине столетия», — цитирует Гутерриша ТАСС.

Глава ООН считает, что развитые страны должны стремиться предотвратить катастрофу. Для этого им следует ежегодно направлять $100 миллиардов на меры в сфере климата.

Фото: wikinews.org

В феврале Гутерриш заявил, что если не предпринять соответствующие меры, то человечество столкнется «с катастрофическим повышением» уровня температуры на Земле. Она поднимется на три градуса.



Татьяна Демина