Силуанов заявил, что ретроспективное повышение налога на прибыль затронет лишь единицы компаний

Ретроспективное повышение налога на прибыль, предложенное Министерством финансов РФ, затронет лишь единицы компаний. Нововведение не затронет банки, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

Он заверил, что законопроект, разработанной Минфином не предусматривает какой-либо дифференциации для компаний по отраслям или форме собственности, «зависит просто от объема дивидендов к уровню капитала».

Силуанов напомнил, что в России закреплен единый подход к налогообложению. «Если мы будем выбирать — госсектор или частный сектор — то это уже будет противоречить Конституции», — обратил внимание глава Минфина.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В сентябре ведомство предложило повысить налог на прибыль на 5—10 процентных пунктов — до 25—30%, для компаний, которые за 5 лет платили больше дивидендов, чем инвестировали. Однако не все одобрили эту идею.

В частности, против выступила Ассоциация предприятий черной металлургии «Русская Сталь». Организация считает, что предложенная Минфином модель налогобложения нарушает фундаментальный принцип экономики.



Татьяна Демина