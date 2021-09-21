Татарстанка Евгения Косецкая в седьмой раз стала чемпионкой России по бадминтону
Сегодня в Саратове закончился Чемпионат России по бадминтону, где чемпионкой в женском одиночном разряде стала представительница Татарстана Евгения Косецкая.
Спортсменка из Казани подтвердила этот статус уже в седьмой раз в своей карьере. В финальном матче Косецкая обыграла представительницу Москвы Викторию Слободянюк.
Еще одну золотую медаль Косецкая завоевала в женском парном разряде вместе с Анастасией Акчуриной из Нижегородской области.
Еще одна представительница Татарстана Анастасия Редькина завоевала бронзовые награды женского одиночного разряда.
Однако в командном чемпионате сборная РТ завоевала серебряные медали.
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