ЦИК РФ: «Единая Россия» получила 324 депутатских мандата в Государственной думе

Партия «Единая Россия» получает 324 депутатских мандата в Государственной думе восьмого созыва. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.

КПРФ получает 57 мест в Госдуме, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21. Партии «Новые люди» по итогам выборов достается 13 мандатов, пишет RT.

Напомним, после подсчета 100% протоколов ЦИК РФ объявил о победе партии «Единая Россия» — она набрала 49,82% голосов избирателей. В нижнюю палату парламента также прошли КПРФ (получила 18,93% голосов), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%), ЛДПР (7,55%) и «Новые люди» (5,32%).



Фото: Максим Платонов

Председатель Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин уже подписал распоряжение о создании временной рабочей группы депутатов по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва.



Татьяна Демина