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В Татарстане коронавирусом заболел еще 51 человек

11:48, 21.09.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане коронавирусом заболел еще 51 человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 21 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 537 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 22 950 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Умерли за весь период 716 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане было зафиксировано 54 случая заражения инфекцией.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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