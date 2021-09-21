В Татарстане коронавирусом заболел еще 51 человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 21 сентября в Татарстане зарегистрировано 26 537 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 22 950 человек, в том числе 32 за минувшие сутки. Умерли за весь период 716 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане было зафиксировано 54 случая заражения инфекцией.

Маргарита Головатенко