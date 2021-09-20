Закрытие движения по дороге Кузайкино — Нурлат в Татарстане продлили до 10 октября

В Татарстане продлили ограничение движения по автодороге Кузайкино — Нурлат. Оно продолжит действовать до 10 октября.

Ограничение движения по указанной дороге связано с тем, что на участке с 69,2 км по 74,9 км продолжается капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Автомобилисты могут объехать закрытый участок по автомобильным дорогам регионального значения Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Аксубаево — Федоровка.

Напомним, ограничение движения по автодороге Кузайкино — Нурлат действовало ранее до 15 сентября. В начале июля сообщалось, что в Татарстане по национальном проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги Кузайкино — Нурлат в Аксубаевском районе. На участке от 65,2 до 67,2 км уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Помимо этого, рабочие укрепили обочины по полтора метра с каждой стороны.



Татьяна Демина