Новости общества

19:16 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Закрытие движения по дороге Кузайкино — Нурлат в Татарстане продлили до 10 октября

18:13, 20.09.2021
Закрытие движения по дороге Кузайкино — Нурлат в Татарстане продлили до 10 октября
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане продлили ограничение движения по автодороге Кузайкино — Нурлат. Оно продолжит действовать до 10 октября.

Ограничение движения по указанной дороге связано с тем, что на участке с 69,2 км по 74,9 км продолжается капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Автомобилисты могут объехать закрытый участок по автомобильным дорогам регионального значения Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Аксубаево — Федоровка.

Напомним, ограничение движения по автодороге Кузайкино — Нурлат действовало ранее до 15 сентября. В начале июля сообщалось, что в Татарстане по национальном проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги Кузайкино — Нурлат в Аксубаевском районе. На участке от 65,2 до 67,2 км уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Помимо этого, рабочие укрепили обочины по полтора метра с каждой стороны.

Татьяна Демина
ОбществоАвто Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также