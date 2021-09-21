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Арестованный лидер Finiko станет многодетным отцом

14:30, 21.09.2021 Сюжет:  Дело Finiko
Арестованный лидер Finiko станет многодетным отцом
Фото: realnoevremya.ru

Супруга лидера Finiko Кирилла Доронина ожидает третьего ребенка. Соответствующую справку сегодня представили в Вахитовском суде Казани защитники обвиняемого в мошенничестве, передает с места журналист «Реального времени».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Доронина до 28 ноября. Ходатайство Следственного департамента МВД России поддерживает замначальника отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин.

Фото: realnoevremya.ru

Интересы арестованного представляют два казанских и один московский адвокат. На данный момент у Доронина двое детей. Последний появился на свет в 2020 году.

Все подробности дела Finiko — в спецсюжете «Реального времени».

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