Арестованный лидер Finiko станет многодетным отцом
Супруга лидера Finiko Кирилла Доронина ожидает третьего ребенка. Соответствующую справку сегодня представили в Вахитовском суде Казани защитники обвиняемого в мошенничестве, передает с места журналист «Реального времени».
Напомним, суд рассматривает ходатайство следствия о продлении ареста Доронина до 28 ноября. Ходатайство Следственного департамента МВД России поддерживает замначальника отдела ГСУ МВД Татарстана Динар Хамидуллин.
Интересы арестованного представляют два казанских и один московский адвокат. На данный момент у Доронина двое детей. Последний появился на свет в 2020 году.
Все подробности дела Finiko — в спецсюжете «Реального времени».ОбществоВластьПроисшествия Татарстан
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