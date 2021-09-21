МВД просит продлить арест лидера Finiko, Доронина защищают три адвоката

Фото: "Реальное время"

Сегодня Вахитовский райсуд Казани рассмотрит ходатайство о продлении ареста лидеру криптопирамиды Finiko Кириллу Доронину. Следователи МВД просят оставить его в СИЗО до 28 ноября, передает журналист «Реального времени».



К защите обвиняемого в особо крупном мошенничестве подключились еще два адвоката из Москвы и Казани. Ранее его интересы представлял только защитник Всеволод Добрынин.

Напомним, всего по делу Finiko обвиняют семерых. Четверо из них сейчас находятся в СИЗО Казани, трое арестованы заочно — они покинули Россию, вылетев через Беларусь в Арабские Эмираты еще 6 июля.

Руководством МВД России принято решение о передаче дела в центральный аппарат. Предварительный ущерб уже превысил 1 млрд рублей, есть потерпевшие в странах Европы и Азии. В то же время вышеназванный миллиард в обвинении Доронину пока не фигурирует — статус потерпевших пока получила лишь малая часть заявителей.

При избрании меры пресечения в июле и в ходе апелляции в августе Доронин заявлял о невиновности.

«Хищения чужого имущества путем обмана я не совершал. По тем заявлениям, с которыми меня знакомил адвокат, люди показывают на меня лишь потому, что я каким-то образом презентовал платформу [проекта]. Три года эта платформа работала безукоризненно — это показатель стабильности», — утверждал обвиняемый. С его слов, на день его ареста «сумма выплат составляла порядка 40 тысяч долларов в день».

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