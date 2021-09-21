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В Казани сдается одна из самых дорогих арендных квартир Поволжья

14:00, 21.09.2021
В Казани сдается одна из самых дорогих арендных квартир Поволжья
Фото: kazan.cian.ru

В Казани сдается одна из самых дорогих арендных квартир Поволжья. Об этом сообщается в исследовании сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

Квартира площадью 220 кв. метров располагается на улице Баумана и сдается за 150 тысяч в месяц. В квартире с дизайнерским ремонтом всего в четырехстах метрах от Казанского кремля есть также сауна, солевая комната, зона отдыха со столом для русского бильярда.

Также в Казани снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир. Так, средняя ставка аренды на сентябрь 2021 года составила 16,6 тыс. рублей в месяц.

Ольга Шагиева
Общество Татарстан

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