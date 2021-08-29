В Казани снизилась стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир

В Казани снизилась стоимость аренды однокомнатных квартир. Так, средняя ставка аренды на сентябрь 2021 года составила 16,6 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения: в аналогичном месяце прошлого года она составляла 17,6 тыс. рублей. По сравнению с августом 2021 года ценник на аренду однушки в столице Татарстана почти не изменился (16,5 тыс. рублей в месяц).

Тем временем аренда двухкомнатных квартир в Казани подорожала. В сентябре 2021 года средняя ставка составит 23,1 тыс. рублей в месяц, тогда как год назад она составляла 21,8 тыс. рублей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического центра ЦИАН.

Фото: Максим Платонов

В целом средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России перед началом делового сезона составила 16,6 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 22,7 тыс. рублей.

В августе аналитики подсчитали, что в Казани по итогам второго квартала спрос на долгосрочную аренду жилья вырос на 44% — это на 12% больше, чем в предыдущем квартале.

Татьяна Демина