Рогозин: «Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций»

«Роскосмос» не будет сотрудничать с компанией Илона Маска SpaceX, такое мнение выразил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

— Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они наши прямые конкуренты, — цитирует его ТАСС.

Он считает, что SpaceX использует демпинг и другие инструменты, чтобы выдавить «Роскосмос» с рынка космических пусков. При этом Рогозин подчеркнул, что госкорпорация внимательно следит за проектами американской компании.

Недавно Рогозин пригласил Маска на совместное чаепитие. В интервью CNN он заявил, что уже готовится — разогревает чайник. Позже Маск отреагировал на приглашение Рогозина. Он поблагодарил его и спросил, какой чай тот любит пить. К главе «Роскосмоса» он обратился в Twitter. В ответ Маску Рогозин заявил: «Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки». К своему твиту он приложил изображение чая «Три дружных слона».

Алексей Нечаев