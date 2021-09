Рогозин пообещал напоить Илона Маска любимым чаем своей бабушки

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска выпить вместе чай. В интервью CNN он заявил, что уже готовится — разогревает чайник.

Позже Маск отреагировал на приглашение Рогозина. Он поблагодарил его и спросил, какой чай тот любит пить. К главе Роскосмоса он обратился в Twitter.

