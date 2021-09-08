Рогозин пообещал напоить Илона Маска любимым чаем своей бабушки

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска выпить вместе чай. В интервью CNN он заявил, что уже готовится — разогревает чайник.

Позже Маск отреагировал на приглашение Рогозина. Он поблагодарил его и спросил, какой чай тот любит пить. К главе Роскосмоса он обратился в Twitter.

Russian space chief invites Elon Musk to his home: 'I already set the teakettle on heat' — CNNhttps://t.co/RddHzigrD5 — РОГОЗИН (@Rogozin) September 7, 2021

В ответ Маску Рогозин заявил: «Давайте начнем с любимого индийского чая моей бабушки». К своему твиту он приложил изображение чая «Три дружных слона».

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В августе Рогозин заявил, что самарские ученые могут конкурировать с компанией Илона Маска. «И если говорить о том, кто из российских космических фирм в наибольшей степени готов бросить вызов команде SpaceX, я считаю, — это Самара», — сообщил он.

В мае 2021 года Рогозин назвал выступление главы Маска перед российскими студентами несодержательным, но отметил, что относится с уважением к деятельности компании SpaceX и ее главе. «Скорее это был такой «эффект вау», когда все увидели заморского гостя неожиданно, очень популярного человека», — прокомментировал глава «Роскосмоса».



Татьяна Демина