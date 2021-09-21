В КФУ объявили день траура по погибшим при стрельбе в Пермском университете

В Казанском федеральном университете 21 сентября объявили днем траура по погибшим в результате стрельбы, открытой студентом в Пермском государственном национальном исследовательском университете.



В связи с трауром в КФУ отменили все развлекательные мероприятия и передачи. На всех зданиях университета приспустили флаги. С минуты молчания начался рабочий день во всех вузовских подразделениях, как и занятия студентов.

«Жестокое нападение потрясло все университетское сообщество. Оно унесло жизнь 6 человек, более 20 пострадавших находятся в больницах», — сказано в сообщении пресс-службы КФУ.

«Произошло очередное страшное преступление, погибли и пострадали наши коллеги в Пермском государственном университете и студенты. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — сказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Вчера казанские вузы — КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, ТИСБИ и другие — выразили соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете.

Маргарита Головатенко