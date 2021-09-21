Новости общества

13:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В КФУ объявили день траура по погибшим при стрельбе в Пермском университете

12:40, 21.09.2021
В КФУ объявили день траура по погибшим при стрельбе в Пермском университете
Фото: kpfu.ru

В Казанском федеральном университете 21 сентября объявили днем траура по погибшим в результате стрельбы, открытой студентом в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

В связи с трауром в КФУ отменили все развлекательные мероприятия и передачи. На всех зданиях университета приспустили флаги. С минуты молчания начался рабочий день во всех вузовских подразделениях, как и занятия студентов.

«Жестокое нападение потрясло все университетское сообщество. Оно унесло жизнь 6 человек, более 20 пострадавших находятся в больницах», — сказано в сообщении пресс-службы КФУ.

«Произошло очередное страшное преступление, погибли и пострадали наши коллеги в Пермском государственном университете и студенты. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — сказал ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Вчера казанские вузы — КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, ТИСБИ и другие — выразили соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете.

Маргарита Головатенко
ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также