Казанские вузы выразили соболезнования погибшим в результате стрельбы в пермском университете

Казанские вузы — КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, ТИСБИ и другие — выразили соболезнования в связи с сегодняшней трагедией в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Сообщения опубликовали пресс-службы вузов.

Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в Перми выразила Лига студентов РТ. «Чтим память погибших и искренне желаем скорейшего выздоровления и сил тем, кого затронула трагедия», — говорится в сообщении.



В Ленинском саду в Казани уже открыли стихийный мемориал в память о трагедии в Пермском университете.



Сегодня утром 18-летний студент вуза устроил в учебном заведении стрельбу. На своей странице в соцсети он опубликовал записку, в которой подробно рассказал о том, как получил оружие и выбирал место. Жертвами «пермского стрелка» стали 6 человек. Еще 24 пострадали.