Новости общества

17:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанские вузы выразили соболезнования погибшим в результате стрельбы в пермском университете

16:35, 20.09.2021
Казанские вузы выразили соболезнования погибшим в результате стрельбы в пермском университете
Фото: permkrai.ru

Казанские вузы — КФУ, КНИТУ-КАИ, КНИТУ-КХТИ, ТИСБИ и другие — выразили соболезнования в связи с сегодняшней трагедией в Пермском государственном университете (ПГНИУ). Сообщения опубликовали пресс-службы вузов.

Соболезнования родным и близким погибших и пострадавших при стрельбе в Перми выразила Лига студентов РТ. «Чтим память погибших и искренне желаем скорейшего выздоровления и сил тем, кого затронула трагедия», — говорится в сообщении.

В Ленинском саду в Казани уже открыли стихийный мемориал в память о трагедии в Пермском университете.

Сегодня утром 18-летний студент вуза устроил в учебном заведении стрельбу. На своей странице в соцсети он опубликовал записку, в которой подробно рассказал о том, как получил оружие и выбирал место. Жертвами «пермского стрелка» стали 6 человек. Еще 24 пострадали.

ОбществоОбразованиеПроисшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также