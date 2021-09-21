В Казани заработали новые пункты пополнения транспортных карт
В Казани начали свою работу новые пункты пополнения и продажи транспортных карт, сообщили в городском Комитете по транспорту.
Пополнение транспортной карты или ее покупка теперь доступна горожанам по адресам:
- ул. Фучика, 72;
- ул. Адоратского, 12;
- ул. Бигичева, 2а;
- ул. Мавлютова, 17;
- ул. Фучика, 96;
- ул. Максимова, магазин «Хария»;
- ул. Адоратского, 1к;
- остановка Солнышко;
- ТЦ «Удача»;
- ул. Даурская 27а;
- переход площадь Тукая;
- на станциях метрополитена города.
В Казани с 3 сентября вновь открывают пункты пополнения транспортных карт. Делать это начали после жалоб местных жителей на трудности использования специальных терминалов.
Напомним, в мэрии Казани на жалобы жителей города на неработающие пункты пополнения транспортных карт заявили, что с 15 июля «Ак Барс банк», являющийся учредителем АО «Транспортная карта», за долги разорвал контракты с двумя своими агентами — «Лидер-плат» и «Орион». На двоих у них было 46 пунктов приема платежей из 620 действующих в Казани. В основном они находились на станциях метро, поэтому их закрытие вызвало недовольство казанцев.
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