В Казани вновь начали открывать пункты пополнения транспортных карт — видео

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В Казани с 3 сентября вновь открывают пункты пополнения транспортных карт. Делать это начали после жалоб местных жителей на трудности использования специальных терминалов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



На сегодняшний день на станциях метро в Казани пока открыли 15 точек пополнения транспортных карт. Открытые других пунктов будет во многом зависеть от заинтересованности в них казанцев. Терминалы, установленные для пополнения транспортных карт, также продолжат свою работу.

Напомним, в мэрии Казани на жалобы жителей города на неработающие пункты пополнения транспортных карт заявили, что с 15 июля «Ак Барс банк», являющийся учредителем АО «Транспортная карта», за долги разорвал контракты с двумя своими агентами — «Лидер-плат» и «Орион». На двоих у них было 46 пунктов приема платежей из 620 действующих в Казани. В основном они находились на станциях метро, поэтому их закрытие вызвало недовольство казанцев.



Татьяна Демина