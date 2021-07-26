В мэрии Казани объяснили закрытие некоторых пунктов пополнения транспортных карт

Фото: Максим Платонов (архив)

Жалобы казанцев на неработающие пункты пополнения транспортных карт услышаны в мэрии города. И.о. председателя Комитета по транспорту Марат Хисамутдинов пояснил, что с 15 июля «Ак Барс банк», являющийся учредителем АО «Транспортная карта», за долги разорвал контракты с двумя своими агентами — «Лидер-плат» и «Орион».

На двоих у них было 46 пунктов приема платежей из 620 действующих в Казани. В основном они находились на станциях метро, поэтому их закрытие вызвало недовольство жителей.

«Для замещения закрытых пунктов на всех станциях метро установлено 13 терминалов оплаты «Ак Барс банка». Согласно проведенному анализу, отключение пунктов ООО «Лидер-плат» и ООО «Орион» существенно не повлияло на структуру оплаты проезда в пассажирском транспорте», — отметил чиновник.

Фото: kzn.ru

Пополнить транспортную карту можно во всех банкоматах и инфоматах «Ак Барс банка», на почте, портале госуслуг РТ и сайте транспортной карты.

Напомним, на портале госуслуг Татарстана татарстанцы могут пополнить баланс транспортной карты через QR-код.