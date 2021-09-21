Андрей Кондратьев не рассматривает себя как кандидата в депутаты на следующих выборах в Госдуму РФ

Фото: Ринат Назметдинов

Глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев пока не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах депутатов Госдумы России 9-го созыва. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы во время брифинга в Кабмине РТ, посвященном предварительным итогам трехдневного голосования за кандидатов в депутаты российского парламента 8-го созыва.

— Я могу сказать совершенно точно — поскольку я сейчас работаю на государственной должности председателя ЦИК, об этом вопросе я сейчас е задумываюсь. Если мне будет отказано в доверии как председателю ЦИК, только после этого я буду принимать это решение — участвовать или не участвовать.

Об итогах выборов депутатов Госдумы РФ 8-го созыва в Татарстане — в материале «Реального времени»