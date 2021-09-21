Данафлекс и Эссен призывают не оставлять следов

20 сентября в Казани состоялась экоконференция NON-EXISTENT PACKAGE, организованная компанией Данафлекс — крупнейшим российским производителем упаковки.

В числе спикеров были специалисты по разработке и маркировке современной упаковочной продукции, производители сектора FMCG, креативные агентства, разрабатывающие дизайн упаковки, экоактивисты.

По словам президента Данафлекс Айрата Баширова, стратегия предприятия основана на экологичности и устойчивом развитии. И все инвестиции направлены на производство полностью перерабатываемой упаковки. «К 2025 году мы хотим, чтобы 100% нашей продукции было перерабатываемой», — заявил глава компании.

Производитель уже внедрил инновационную технологию NON-EXISTENT PACKAGE. На ее основе создается 100-процентно экологичная упаковка из полипропилена и полиэтилена для пищевой и непищевой промышленности. Слоган проекта «Мы не оставляем следов и гордимся этим» призывает заказчиков переходить на перерабатываемые материалы.

О том, как перерабатываемая упаковка органично вписывается в мировые тренды с аудиторией, порефлексировал Игорь Бажан из креативного агентства Brainstore. «Будь экологичным или уходи» — такой ультиматум, по его мнению, современные потребители выдвигают производителям. Спикер привел результаты исследований: 73% покупателей в мире и 37% — в России выбирают экологичные товары и обращают внимание на маркировку их упаковок. Как выяснилось, особо высокие требования к экологичности предъявляются продуктам питания, бытовой химии и косметике.

Одной из первых на предложение минимизировать след на планете откликнулся ведущий производитель пищевых продуктов — АО «Эссен продакшн АГ». Сейчас Данафлекс и Эссен осуществляют совместный тест-проект. Инновационная упаковка уже используется в тестовом режиме при производстве джемов под брендом «Махеевъ». В дальнейшем производитель намерен применять экологичную упаковку при изготовлении майонезов, кетчупов и соусов.

Перерабатываемая упаковка полностью избавилась от слоя металла, превратившись в мономатериал. При этом барьерные качества, тактильные ощущения и другие необходимые свойства упаковки не изменились. На протяжении двух лет благодаря тесному сотрудничеству был создан уникальный продукт, который отвечает времени и запросам покупателей.

Продолжая выбирать любимые виды джема, потребители могут быть уверены, что их упаковка не будет лежать на свалке сотни лет. Насколько проще с подобной перерабатываемой упаковкой следовать принципам Zero Waste (ноль отходов), участникам конференции рассказала Кира Камалова, активист и лектор проекта «ЭкоЛогично Казань».

В рамках экоконференции NON-EXISTENT PACKAGE также были раскрыты темы экологии в мегаполисах, опыта мировых компаний по работе над повышением экологичности продукта и бренда, а также тренды в дизайне упаковки из перерабатываемых материалов.

Партнерский материал