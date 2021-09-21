ФАС обратится в суд, если Booking.com не выплатит штраф в 1,3 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратится в суд, если Booking.com не выплатит штраф в 1,3 млрд рублей после того, как постановление вступит в законную силу, сообщил замруководителя ФАС Петр Иванов.



По его словам, до этого подобных прецедентов не было, и иностранные компании выплачивали все штрафы по решению ФАС. Предписание ФАС об устранении требования о паритете цен повлияет на цену проживания в гостиницах РФ, уверен замруководителя службы.

Напомним, Booking.com оспорила штраф ФАС в 1,3 миллиарда рублей. Заявление Booking.com суд начнет изучать 29 сентября, сообщает «РИА Новости».

26 августа ФАС России оштрафовала компанию Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. По данным ведомства, компания, управляющая агрегатором Booking.com, навязывала отелям и хостелам в договоре условия о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров и взаимодействия с закрытыми группами пользователей. Таким образом, гостиницы не могли установить цену на свои услуги на других каналах продаж ниже, чем на Booking.com.



Маргарита Головатенко