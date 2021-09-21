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Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты Госархива РТ на 2022 год

03:24, 21.09.2021
Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты Госархива РТ на 2022 год
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты Государственного архива РТ на 2022 год. Постановление опубликовано на портале правовой информации республики.

На государственные работы Госархива РТ в следующем году предусмотрены следующие нормативные затраты:

  • Обеспечение сохранности учет архивных документов — 30,43 млн рублей;
  • Комплектование архивов архивным документами — более 14,8 млн рублей;
  • Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов — более 7,4 млн рублей;
  • Проведение информационных мероприятий, публикаторных и выставочных проектов на основе архивных документов — 7,4 млн рублей;
  • Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам и архивным документам — 5,2 млн рублей;
  • Консультативная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления — более 4,45 млн рублей;
  • Защита сведений, относящихся к гостайне, и других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, а также организация их рассекречивания — 2,9 млн рублей.
Скриншот

Напомним, жители Казани возмутились перемещением Госархива РТ в здание, которое построили для федеральной структуры Росреестра и которое расположилось на краю взлетной полосы казанского аэродрома за Столбищами. Такой переменой недовольны и его сотрудники, многие готовятся писать заявление на увольнение.

Татьяна Демина
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