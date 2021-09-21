Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты Госархива РТ на 2022 год
Кабмин Татарстана утвердил нормативные затраты Государственного архива РТ на 2022 год. Постановление опубликовано на портале правовой информации республики.
На государственные работы Госархива РТ в следующем году предусмотрены следующие нормативные затраты:
- Обеспечение сохранности учет архивных документов — 30,43 млн рублей;
- Комплектование архивов архивным документами — более 14,8 млн рублей;
- Описание архивных документов, создание справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов — более 7,4 млн рублей;
- Проведение информационных мероприятий, публикаторных и выставочных проектов на основе архивных документов — 7,4 млн рублей;
- Обеспечение удаленного доступа к справочно-поисковым средствам и архивным документам — 5,2 млн рублей;
- Консультативная и методическая поддержка по вопросам архивной деятельности и документационного обеспечения управления — более 4,45 млн рублей;
- Защита сведений, относящихся к гостайне, и других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, а также организация их рассекречивания — 2,9 млн рублей.
Напомним, жители Казани возмутились перемещением Госархива РТ в здание, которое построили для федеральной структуры Росреестра и которое расположилось на краю взлетной полосы казанского аэродрома за Столбищами. Такой переменой недовольны и его сотрудники, многие готовятся писать заявление на увольнение.
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