Элвин Грей выступит в казанском парке им. Горького

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Элвин Грей станет хедлайнером концерта в казанском парке им. Горького, приуроченного к закрытию летнего сезона проекта «Зеленый фитнес». Об этом сообщается на сайте мэрии столицы Татарстана.

В концертной программе также выступление духовой музыкальной группы Just Brass. Казанцы также смогут посетить тренировки по зумбе и джампингу. Для детей организаторы подготовили крио-шоу.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться. Мероприятие запланировано на 15:00 воскресенья, 26 сентября.

Напомним, на прошлой неделе у татаро-башкирского певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, состоялась свадьба. В январе пара провела в Казани никах. Тогда певец поделился с подписчиками в соцсети фотографией на фоне мечети «Кул-Шариф».



Татьяна Демина