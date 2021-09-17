Элвин Грей женился

У татаро-башкирского певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, сегодня состоялась свадьба. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Женой музыканта стала уроженка Ижевска Инзиля Фатхутдинова. В январе пара провела в Казани никах. Тогда Элвин Грей поделился с подписчиками в соцсети фотографией на фоне мечети «Кул-Шариф».

К свадьбе певец выпустил новую песню, написанную специально к этому событию. Видео под треком Элвин Грей уже опубликовал в Instagram. На нем он вместе с женой напевает строчки песни «Выходи за меня».

Судя по геолокации, указанной на публикации, свадьбу молодожены играют в Уфе. Никах в январе певец и его избранница праздновали в ресторане «Ак Барс Арены» в Казани. Кадры со стадиона он публиковал в своем инстаграм-аккаунте.



Татьяна Демина