Элвин Грей женился
У татаро-башкирского певца Радика Юльякшина, выступающего под псевдонимом Элвин Грей, сегодня состоялась свадьба. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Женой музыканта стала уроженка Ижевска Инзиля Фатхутдинова. В январе пара провела в Казани никах. Тогда Элвин Грей поделился с подписчиками в соцсети фотографией на фоне мечети «Кул-Шариф».
К свадьбе певец выпустил новую песню, написанную специально к этому событию. Видео под треком Элвин Грей уже опубликовал в Instagram. На нем он вместе с женой напевает строчки песни «Выходи за меня».
Судя по геолокации, указанной на публикации, свадьбу молодожены играют в Уфе. Никах в январе певец и его избранница праздновали в ресторане «Ак Барс Арены» в Казани. Кадры со стадиона он публиковал в своем инстаграм-аккаунте.
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