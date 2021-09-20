Прибыль банковского сектора России по итогам 2021 года может вырасти до 2,5 трлн рублей

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

При сохранении текущих темпов роста чистая прибыль российских банков по итогам 2021-го может составить 2,5 трлн рублей. За первые 9 месяцев года им удалось получить уже 1,7 триллиона, следует из данных Центробанка.

Чистая прибыль банковского сектора России за август 2021 года составила 244 млрд рублей. Это на 7% больше, чем в июле (229 миллиардов), говорится в материале Банка России на тему развития банковского сектора РФ в прошлом месяце.

За август количество прибыльных банков в стране увеличилось с 249 до 259. При этом доля банков в активах сектора, прибыльных по итогам января — августа 2021 года, сохраняется на уровне 98%. Около 85% прибыли получено системно значимыми кредитными организациями.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, по итогам первых 5 месяцев 2021 года прибыль банков России достигла почти 1 трлн рублей. Доля прибыльных кредитных организаций в активах сектора осталась на уровне 97%.

Татьяна Демина