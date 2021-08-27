Движение по дороге Кузайкино — Нурлат в Татарстане закрыто до 15 сентября

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане временно закрыта для движения автодорога Кузайкино — Нурлат. Ограничение продлено до 15 сентября.

На участке дороги с 69,2 км по 74,9 км в Нурлатском районе РТ продолжается капитальный ремонт, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. Объехать его можно по дорогам регионального значения Чистополь — Аксубаево — Нурлат и Аксубаево — Федоровка.

В начале июля сообщалось, что в Татарстане по национальном проекту «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт дороги Кузайкино — Нурлат в Аксубаевском районе. На участке от 65,2 до 67,2 км уложили верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-8. Помимо этого рабочие укрепили обочины по полтора метра с каждой стороны.



Татьяна Демина