Отец пермского стрелка рассказал об увлечениях сына

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Тимур Бекмансуров, подозреваемый в массовом убийстве в пермском вузе, жил с матерью в Перми, интересовался только компьютером. Об этом RT рассказал его отец.

— Я ничего не могу вам сказать, я нахожусь в другом городе, я даже не знаю, что там правда. Должен был приехать в Пермь: сейчас опрос, допрос будет уже здесь. Я сам в шоке до сих пор, прийти не могу в себя. Что же он такое вообще сделал, — сказал мужчина.

О случившемся он узнал от своей матери. После этого он позвонил своей бывшей жене, та уже была на допросах. Мужчина живет в Самаре.

— Сколько я с ним ни общался, он увлечен только компьютером. Я говорю «Почему ты гулять не ходишь?» [Он отвечает:] «Я не хочу гулять, я сижу за компьютером», — приводит RT слова отца стрелка.

Сегодня 18-летний студент пермского вуза устроил стрельбу в университете. По последним данным, погибли шесть человек, еще 24 пострадали. Кадры нападения на университет опубликовали СМИ. На месте работают следователи. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. «Реальное время» собрало все последние новости о случившейся трагедии.

Татьяна Леухина