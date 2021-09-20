СМИ опубликовали кадры нападения на Пермский университет

Фото: скриншот

Telegram-канал Baza опубликовал первые кадры нападения на Пермский университет. По последним данным, в результате стрельбы погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

На месте преступления работают представители СК.

Устроивший стрельбу в университете имел при себе нож, помимо огнестрельного оружия, передает ТАСС.

Сегодня утром студент открыл огонь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. Стрелка ранили, он оказывал сопротивление при задержании. «Реальное время» собрало всю последнюю информацию о трагедии.

