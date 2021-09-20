В Татарстане будут судить дальнобойщика за аварию с пятью погибшими

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Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение в отношении 51-летнего мужчины, который устроил смертельную аварию с пятью погибшими. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По данным следствия, утром 9 мая мужчина за рулем грузового седельного тягача МАN с полуприцепом, двигался по дороге «Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» на территории Чистопольского района. На 125-м километре дальнобойщик отвлекся от дороги, потянувшись за зажигалкой. Грузовик в это время выехал на встречную полосу, столкнувшись с микроавтобусом Renault Trafic, в котором находились 9 человек.

В результате погибли пять человек. Остальные получили различные травмы, в том числе тяжелые.

Свою вину мужчина признал. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).



В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Чистопольский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

Ольга Плешкова